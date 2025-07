Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.07.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Dienstag wurde der Diebstahl eines Fahrradträgers mit einem Fahrrad zur Anzeige gebracht. Demnach montierten unbekannte Täter am gleichen Tag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Schloßstraße in Wanfried einen Fahrradträger vom Kofferraum eines VW Buses (Mod. California Beach) ab und klauten diesen zusammen mit einem orangefarbenen Mountainbike der Marke "Tollboy". Der Stehlschaden wird auf insgesamt 8000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Schüler prügeln sich

Wegen persönlicher Differenzen haben sich zwei 13-Jährige am Dienstagnachmittag in der Innenstadt von Eschwege getroffen und wollten ihren Streit körperlich austragen. Es kam dabei zu wechselseitigen Schlägen und Gewalteinwirkungen. Die Polizei wurde von Zeugen hinzugerufen, ebenso ein Rettungswagen zur Versorgung der beiden Streithähne. Einer der Beiden wurde nach einer Behandlung vor Ort zur weiteren Versorgung noch ins Krankenhaus gefahren. Die Eltern der Beteiligten wurden über den Vorfall verständigt, ermittelt wird jetzt gegen beide wegen Körperverletzung.

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagmittag befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen mit seinem Auto die B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege. Als der junge Mann in der Folge gegen 12.40 Uhr am "Weidenhäuser Kreuz" dann den Zubringer von der B 27 in Richtung B 249 befuhr, kam der 19-Jährige aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Einen geringen Schaden (50 Euro) trug außerdem der Pkw davon. Der Verursacher setzte seine Fahrt dann jedoch unverrichteter Dinge fort, woraufhin Zeugen des Vorfalls die Polizei verständigten. Die Beamten aus Eschwege konnten das Fahrzeug dann kurz darauf einer Kontrolle unterziehen. Ermittelt wird nun gegen den Fahrer wegen Verkehrsunfallflucht.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 08.00 Uhr und Dienstag 09.15 Uhr ist in der Straße "Am Fuchsberg" in Eschwege ein grauer VW Taigo im Heckbereich (Stoßfänger) beschädigt worden, der am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Verursacher des Schadens (Höhe 150 Euro) ist flüchtig. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Lkw kollidiert mit Schutzplanke u. Verkehrszeichen

Ein 51-Jähriger aus Nörten-Hardenberg befuhr am Dienstag um 15.40 Uhr mit einem Lkw die B 27 aus Richtung Kleinvach kommend, in Richtung Göttingen. In Höhe Hilberlachestraße geriet der 51-Jährige aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanken und den dortigen Richtungstafeln (Verkehrszeichen). Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro an dem Lkw, sowie noch in unbezifferter Höhe an der Schutzplanke und den Richtungstafeln.

Fahrer von E-Scooter steht unter Alkoholeinfluss

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich jetzt ein 19-Jähriger aus Wehretal verantworten, der von der Eschweger Polizei am Dienstag auf seinem E-Scooter kontrolliert wurde. Der 19-Jährige wurde gegen 21.15 Uhr in einem Ortsteil von Wehretal einer Kontrolle unterzogen, wobei ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,1 Promille ergab. In der Folge musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und sieht sich nun strafrechtlichen Ermittlungen gegenüber. Auch wegen Verstoßen gegen das Pflichtversicherungsgesetzt wurden Ermittlungen aufgenommen, da das Fahrzeug zum Kontrollzeitpunkt mutmaßlich nicht über eine bestehende Haftpflichtversicherung verfügte.

Diebstahl von Bronzeplatten; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt seitens der Stadtverwaltung Bad Sooden-Allendorf zur Anzeige gebracht wurde, sind von unbekannten Tätern drei Bronzeplatten im Wert von 250 Euro von einem Denkmal / Waldfriedhof in der Gemarkung östlich von Orferode, oberhalb eines Grillplatzes, geklaut worden. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden, liegt aber mutmaßlich schon mehrere Wochen z.T. auch Monate zurück. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Hinweise werden hier erbeten unter 05652/927943-0 an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf.

Polizei Sontra

Pkw und Lkw kollidieren; Schaden 15.000 Euro

Ein aus Eisenach stammender 73-jähriger Autofahrer hat am Dienstag um 08.14 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als er auf der L 3251 von Herleshausen in Richtung Wommen einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte. Der 73-Jährige hatte allerdings zu spät erkannt, dass der Lkw, der von einem 47-Jährigen aus Gerstungen gefahren wurde, nach links in die Straße "Hainertor" abbiegen wollte. Während der Lkw abbog und der Pkw überholte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro, wovon 10.000 Euro auf den beteiligten Pkw entfallen.

Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und leistet Widerstand

Beamte der Polizeistation Sontra nahmen am Dienstag die Verfolgung eines Pkw auf, der sich gegen 21.15 Uhr im Bereich Burhaver Straße in Sontra einer Verkehrskontrolle entzog, dabei Kontroll- und Anhaltesignale der Beamten missachtete und zudem durch unsichere Fahrweise auffiel. Nach kurzer Verfolgung bis in die Ortslage von Nentershausen, wo der Wagen an einer Privatanschrift schließlich anhielt, wollten die Beamten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Bei dem Fahrer handelte sich um einen aus Nentershausen stammenden 46-jährigen, der sich gegenüber den Beamten sofort sehr aggressiv und unkooperativ zeigte. Außerdem setzte er sich vehement gegen die weiteren Maßnahmen zur Wehr, woraufhin die Beamten ihm letztlich Handfesseln anlegen mussten. In der Folge musste sich der Mann dann einer Blutentnahme unterziehen. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

