POL-ESW: Pressebericht 08.07.2025

Parkrempler; Schaden 500 Euro

Ein 47-jähriger aus Eschwege ist am Montag um 14.53 Uhr beim Rangieren in eine Parklücke in der Straße "Neuer Steinweg" aus Unachtsamkeit gegen den wartenden Pkw einer 26-Jährigen aus Wanfried gefahren. An beiden Autos entstand geringer Schaden in Höhe von 200 Euro (Verursacher) und 300 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Senior kollidiert beim Rangieren mit Treppe

Einen Schaden an seinem eigenen Pkw angerichtet hat ein 88-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, der am Montag gegen 10.08 Uhr in der Weberstraße am Fahrbahnrand einparken wollte, beim Rangieren dann gegen die Treppe eines Hauses fuhr. Die Treppe blieb unbeschädigt, der Schaden an dem Auto ist noch nicht beziffert.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; Schaden 5000 Euro

Am Montagmittag kam es in der Ortslage von Herleshausen zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Ein 55-Jähriger aus Leingarten (LK Heilbronn) befuhr um 11.23 Uhr die Straße "Hainertor" in Richtung Abzweig Frauenbörner Straße. Hier stoppte der 55-Jährige und setzte ein Stück, wobei er einen nachfolgenden 16-Jährigen aus Frankfurt auf seinem motorisierten Zweirad übersah. Bei der Kollision entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden in einer Gesamthöhe von 5000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Bürogebäude; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am Montagmorgen ein Einbruch in das Bürogebäude eines Telekommunikationsdienstleisters in der Blücherstraße in Hessisch Lichtenau. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag 15.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie ein Fenster widerrechtlich öffneten. Im Inneren durchwühlten sie das Mobiliar und richteten Sachschaden in Höhe von 200 Euro an. Geklaut wurden aber lediglich zwei Päckchen Nudeln. Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 5500 Euro

Auf regennasser Fahrbahn verlor am Montagnachmittag ein 19-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen die Kontrolle über seinen Pkw und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der junge Mann war um 14.41 Uhr auf der B 451 von Trubenhausen in Richtung Hundelshausen unterwegs, geriet infolge des Kontrollverlust nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der dortigen Schutzplanke kollidierte und kam schließlich im gegenüberliegenden Flutgraben zum Stehen. Der Unfallschaden beziffert sich auf 4000 Euro am Pkw und 1500 Euro an der Leitplanke. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfälle

Auf der B 451 erfasste ein 62-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen am Montagabend um 21.00 Uhr ein Reh, als er von Witzenhausen in Richtung Hundelshausen unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, der Unfallschaden beläuft sich auf 750 Euro.

3500 Euro Schaden entstand am Pkw einer 51-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, die am Montagabend um 23.45 Uhr auf der K 43 zwischen Rommerode und Velmeden ein Reh erfasste, welches anschließend davonlief.

Am frühen Dienstagmorgen um 04.39 Uhr erfasste ein 22-Jähriger aus Berkatal ein Reh, als er die Landesstraße L 3422 von Orferode in Richtung BSA befuhr. Das Tier überlebte den Aufprall nicht, der Unfallschaden beziffert sich auf 400 Euro.

