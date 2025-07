POL-PIKUS: Vorfall am Schwimmbad

Nanzdietschweiler (Kreis Kusel) (ots) - Traktor rammt Pritschenwagen. Am Dienstag, 17. Juni 2025 gegen 11.15 Uhr bemerkten Arbeiter am Friedhof ein lau-tes Geräusch. Es stellte sich heraus, dass das geparkte Firmenfahrzeug beschädigt wurde. Es handelt sich um einen weißen Pritschenwagen Renault, Typ Master, wel-cher am Fahrbahnrand abgestellt war. Aus einem Feldweg kommend brummte ein grüner Traktor mit angehängtem Heuwender vorbei, streifte das Fahrzeug und fuhr weiter ...

mehr