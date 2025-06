Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Fahrraddiebstahl am Schwimmbad

Bild-Infos

Download

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Badevergnügen getrübt ! Am Dienstag, 17. Juni 2025 gegen 16.30 Uhr stellte ein 13jähriger Junge sein Fahrrad vor dem Freibad ab und kettete es an einem Metallpfosten an. Als er gegen 20.00 Uhr das Bad verließ, war das Rad verschwunden. Auf noch nicht geklärte Weise kam der Täter in Besitz des Schlüssels und entwendete das Mountainbike, Schloss und Schlüssel blieben zurück. Es handelt sich um ein MTB der Marke Ghost mit 27, 5 Zoll Laufrädern, Rahmenhöhe 40 Zentimeterin der Farbe anthrazit, Alu-Rahmen und Fe-dergabel vorne. Weiterhin besitzt das Rad eine Kettenschaltung mit 21 Gängen Shi-mano Tourney TY300 und hydraulische Scheibenbremsen. Der Wert des Geländerads beläuft sich auf mehrere 100 Euro. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben kann, wende sich bitte an die Polizei-inspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell