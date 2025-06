Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht auf Discounter Parkplatz, Am Kübelberg 1

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 26. Juni 2025 bis Freitag, 27. Juni 2025, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters Am Kübelberg 1 zu einem Verkehrsunfall. Bislang unbekannter Verursacher fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben.

Durch die ersten polizeilichen Ermittlungen konnte blauer Farbanrieb am vorderen rechten Kotflügel des unfallbeschädigten Pkw der Geschädigten gesichert werden. Die POLIZEI sucht Zeugen der Tat. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter 0631 369 14799 oder per E-Mail unter pw-schoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de richten. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell