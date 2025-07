Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Nachmittag in Gewahrsam

Gifhorn (ots)

Ein 25-Jähriger beschäftigte am gestrigen Tag mehrfach die Polizei Gifhorn. Bereits am Morgen, gegen 09:00 Uhr, meldete sich eine besorgte Bürgerin telefonisch in der Wache. Sie hatte am Schlosssee zwei Männer beobachtet, die aufgrund ihrer Alkoholisierung ins Wasser zu fallen drohten. Die Beamten trafen die beiden Männer, darunter den 25-Jährigen, im Bereich des neuen Spielplatzes an. Die Männer waren alkoholisiert, aber augenscheinlich Herr ihrer Sinne. Wenig später, gegen 10:15 Uhr, befand sich ein anderer Beamter gerade in der Fußgängerzone. Dort fiel der 25-Jährige erneut auf: In einer Drogerie hatte er einen Flacon aus der Verpackung genommen und das Parfüm benutzt, ohne es zuvor zu bezahlen. Gegen den Mann wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet, und er erhielt einen Platzverweis für den Bereich der Fußgängerzone. Wiederum eine Stunde später verursachte der Mann den nächsten Polizeieinsatz. Wegen seines Benehmens kam es in einem nahen Verbrauchermarkt zu Streitigkeiten mit dem Personal. Auch für diesen Bereich wurde dem 25-Jährigen daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen. Am frühen Nachmittag wurde die Polizei Gifhorn erneut gerufen: An der Fußgängerbrücke über die Aller an der Konrad-Adenauer-Straße sollten junge Männer Flaschen zerworfen haben. Inzwischen befanden sich andere Beamte im Dienst, die jedoch um die Geschehnisse des Vormittags wussten. Sie trafen im Sitzbereich der Brücke auf den 25-Jährigen und zerbrochene Flaschen auf dem Boden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme nannte der 25-Jährige zunächst falsche Personalien. Er zeigte sich den Beamten gegenüber verbal aggressiv und wurde schließlich den Gewahrsamszellen der Polizei Gifhorn zugeführt. Aus dem Gewahrsam wurde er am Abend entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell