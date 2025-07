Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall im Kreisverkehr - ein Leichtverletzter

B188, Leiferder Kreisel (ots)

Am Morgen des heutigen Dienstags kam es am sogenannten "Leiferder Kreisel" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-Jähriger leicht verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meinersen zufolge fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Audi Q5 auf der Bundesstraße 188 von Meinersen in Richtung Gifhorn. Gegen 6:25 Uhr wollte er durch den Kreisel an der Landesstraße 283 fahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei, auch aufgrund der zu dem Zeitpunkt noch tiefstehenden Sonne, einen 35-Jährigen, der sich mit seinem Mofa bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 35-Jährige stürzte infolgedessen und verletzte sich leicht. Neben der Polizei wurde auch der Rettungsdienst alarmiert, ein Rettungswagen brachte den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 52-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie blieben jedoch fahrbereit. Die Unfallstelle war für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

