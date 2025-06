Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallverursacher flüchtet

Westerbeck (ots)

Die Polizei Westerbeck sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Diese ereignete sich am vergangenen Samstag in Westerbeck. Ein 70-Jähriger parkte seinen grauen Skoda Kamiq zwischen 10:05 und 10:15 Uhr auf dem Parkplatz des Getränkemarkts. Er stellte das Fahrzeug in der Reihe ab, die an der Hauptstraße grenzt. In dem zehnminütigen Zeitraum streifte ein Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, die rechte Seite des Skoda. Der Lack an der hinteren Tür, dem Kotflügel und des Stoßfängers wurde beschädigt. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen ist von einem Transporter oder einem ähnlichen Fahrzeug als verursachendem Fahrzeug auszugehen. Der Parkplatz soll zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert gewesen sein, daher erhofft sich die Polizei Zeugen des Unfalls. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 05371 938290 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell