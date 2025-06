Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Feuer in der Gifhorner Innenstadt

Gifhorn (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag kam es im Steinweg zu einem Brand in einem Geschäftshaus, in dem sich ein Restaurantbetrieb befindet. Gegen 23:25 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine starke Brandausbreitung im Obergeschoss sowie im Dachstuhl des Gebäudes feststellbar. Die alarmierte Feuerwehr übernahm umgehend die Brandbekämpfung, während die Polizei erste Ermittlungen zur Brandursache einleitete. Diese ist derzeit noch unklar. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde eine Fensterscheibe eines unmittelbar angrenzenden Wohnhauses mit drei Mietwohnungen beschädigt. Infolgedessen zogen Rauchgase in das Gebäudeinnere. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell