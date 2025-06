Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn vom 20.-22-06.2025

Gifhorn (ots)

Verkehrsunfälle:

Bereits am Freitag, 20.6.25, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Triangel, Hans-Rimpau-Weg, ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 23 jährige gemeinsam mit ihrer 29 jährigen Beifahrerin den Hans-Rimpau-Weg. Sie kommt ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Weitere Fahrzeuge sind nicht unfallbeteiligt. Die beiden Fahrzeuginsassen werden vor Ort durch einen Notarzt behandelt und werden schließlich in das Klinikum Gifhorn verbracht. Beide erlitten Verletzungen an den Armen und Händen. Am VW Golf entstand erheblicher Frontschaden, die Frontairbags lösten aus. Ebenfalls wurde der Straßenbaum beschädigt. Insgesamt geht die Polizei von mehreren tausend >Euro Schaden aus.

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall wurde die Polizei Gifhorn am Samstag, 21.06.2025, 08:20 Uhr, durch einen Zeugen gerufen. Er schildert, dass im Bereich das Gifhorn er Heide, westlich der B 4, im Bereich eines Waldwerges, zu einer Kollision zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen sei. Beide seien verletzt, eine Person soll bewusstlos gewesen sein, weshalb ein Notarzt sowie ein RTW ebenfalls entsandt wurden. Ermittlungen ergaben, dass ein 78 jähriger Pedelecfahrer eine Kurve schnitt und mit einem 55 jährigen Fahrradfahrer zusammenstieß. Beide trugen keinen Fahrradhelm und wurden leicht verletzt dem Klinikum zugeführt. Beide trugen nach Angaben der Kollegen keinen Fahrradhelm.

Rauschfahrten:

Einer Funkstreifenbesatzung fiel am Sonnabend, gegen 07:10 Uhr, ein Fahrzeugführer eines Pkw Mazda in Neudorf-Platendorf auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch BTM. Ebenso räumte der 35 jährige Fahrzeugführer den Cannabiskonsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am Sonntag, 02:43 Uhr, wurden die Kollegen der Polizei Meine nach Vordorf gerufen, da hier ein Pkw mit laufendem Motor stehe. Die Kollegen konnten einen Fahrzeugführer schlafend im Fahrzeug antreffen, ferner schilderte er zuvor gefahren zu sein. Dies bestätigen auch Zeugenhinweise, die ihn bereits im Bereich Vollbüttel / Ribbesbüttel gesehen haben. Da der Fahrzeugführer offenbar stark unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen zum Sachverhalt werden von der Polizei Meine geführt.

Brände:

Zu einem Wohnungsbrand werden die Beamten am Samstagabend, 22:45 Uhr, gerufen. Zu diesem Zeitpunkt brennt eine Küche eines Wohnhauses in Parsau. Die Bewohnerin wird durch Rauchmelder alarmiert und verlässt die Wohnung mit ihren Kindern, wodurch alle unverletzt bleiben. Der Küchenbrand entstand nach ersten Ermittlungen in der Küche des Hauses. Die Ermittlungen zur Brandursache haben in der Nacht noch Beamte der Polizei Gifhorn übernommen. Der Brandortwurde zwecks weiterer Ermittlungen beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zu einem weiteren Brand wurde die Polizei am Sonntag, 08:15 Uhr, gerufen. An einem ehemaligen Lok-Schuppen in Gifhorn, Maybachstraße, wurden im Außenbereich gelagerte, noch glimmende Dachbalken festgestellt. Zuvor scheint es in diesem Bereich gebrannt zu haben, das Feuer ist aber bereits erloschen. An dem Lokschuppen entstand Sachschaden im Form eines Fenster welches durch den Brand beschädigt wurde. Ferner wurden mehrere Dachbalken durch das Feuer zerstört. Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gifhorn in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf zu einem Raubdelikt:

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:25 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in Gifhorn, im Bereich des Finanzamtes. Zwei männliche Personen sollen hier von zwei Männern, mit den Fäusten, geschlagen worden sein. Ferner seien sie um Tabakwaren und Schmuck beraubt worden. Nach Eintreffen der ersten Polizeikräfte bestätigt sich der Sachverhalt. Die beiden Opfer wurden mit leichten Verletzungen dem Klinikum zugeführt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen können zwei Tatverdächtige zunächst der Polizei Gifhorn zugeführt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen die Angaben zur Tat machen können werden gebeten sich mit der Polizei Gifhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell