Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter gesucht

Isenbüttel (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am 16.06.2025 in Isenbüttel ereignet hat, sucht die Polizei den Geschädigten. Der Unfall wurde von der Verursacherin bei der Polizei angezeigt. Die Frau hatte ihren Audi A3 am Montagmorgen gegen 10:50 Uhr am Straßenrand des Wiesenhofwegs, im Bereich der dortigen Apotheke, hinter einem roten Auto geparkt. Als sie später wieder zu Hause war, stellte sie eine Beschädigung am Heck sowie rote Lackanhaftungen fest. Die Polizei Meine sucht nun den Fahrer bzw. die Fahrerin des roten Autos, das am Morgen des genannten Montags im Wiesenhofweg geparkt war. Dieses Fahrzeug dürfte an der linken Seite beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304 91130 entgegen.

