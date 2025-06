Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn 13.-15.06.2025

Landkreis Gifhorn (ots)

Trunkenheitsfahrten / Rauschfahrten

Am Freitag den 13. befuhr ein 23-jähriger mit seinem Pkw die Haustenbecker Straße in Isenbüttel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Samstagnachmittag fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein E-Scooter auf dem Krümmeweg in Gifhorn auf. Der 44-jährige Fahrer des E-Scooter wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese ergab, dass der Gifhorner unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls am Samstagnachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Radfahrer auf dem Wilscher Weg in Gifhorn auf. Dieser benutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Im weiteren Verlaufe stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,19 Promille und ihm wurde nahegelegt sein Fahrrad zu schieben. Dieser Empfehlung kam er dann auch nach.

Geschwindigkeitsüberwachung

Am Wochenende wurden diverse Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Hier wurden unter anderem im Bereich der Celler Straße in Gifhorn, welche aktuell mit Rollsplitt bedeckt ist, 12 Verkehrsverstöße geahndet.

Einbrüche im Ärztehaus Gifhorn

In der Nacht zu Samstag wurde in zwei Objekte im Ärztehaus am Schlosssee in Gifhorn eingebrochen. Hierbei handelte es sich um ein Optikergeschäft und eine Tagespflege. Bei einer Apotheke blieb es beim Versuch in diese einzudringen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell noch nicht, ebenso gibt es noch keine genauen Details zum Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 14.06., um 14:40 Uhr, geriet eine 60-jährige mit ihrem E-Scooter auf dem unebenen Kreuzkamp in Gifhorn ins Schlingern. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

"Kommissar Zufall"

In der Nacht zu Sonntag betrat eine unbekannte männliche Person ein Grundstück im Gifhorner Süden. Hier nahm er unbefugt diverse Alkoholika aus einem abgeschlossenen Bereich der Garage. Eine Überwachungskamera filmte seine Tat. Am Sonntagmorgen fiel Beamten aus Gifhorn eine männliche Person auf, welche bei "rot" über eine Ampel in der Braunschweiger Straße ging. Der 40-jährige trug dieselben markanten Schuhe wie auf dem Überwachungsvideo. Eine Durchsicht seines mitgeführten Rucksacks brachte dann die entwendeten Flaschen zum Vorschein. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. Das Diebesgut wurde zur Überraschung des Geschädigten postwendend zurückgebracht.

Rollerfahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Sonntag, am späten Nachmittag, versucht sich ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Er beschleunigt sein Kleinkraftrad, kann aber am Ortsausgang von Gifhorn Kästorf gestoppt werden. Es stellt sich heraus, dass der Roller seit 2013 keinen Versicherungsschutz mehr besitzt, eine Bauartveränderung vorgenommen wurde, aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit, der 19-jährige Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Letzteres zog eine Blutentnahme mit sich. Gegen den Heranwachsenden aus der Samtgemeinde Meinersen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Veranstaltungen

Das Wochenende war geprägt von Veranstaltungen im gesamten Landkreis. Diese reichten von diversen Schützenfesten, über den Heiratsmarkt in Parsau, einem Straßenmusikerfestival in der Innenstadt der Kreisstadt, bis hin zu dem "Unser Aller Festival" im Schlosshof in Gifhorn. Alle Veranstaltungen wurden aufgrund des Wetters zahlreich besucht und es wurde ausgelassen und friedlich gefeiert. Zur Freude der Einsatzkräfte, verliefen aus polizeilicher Sicht alle Veranstaltungen ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell