POL-GF: Schreckschusswaffe im Handschuhfach

Brome, 09:15 Uhr (ots) - Auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Brome kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte eine 71-Jährige mit ihrem Volkswagen in eine freie Parklücke einfahren. Dabei übersah sie einen nahenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 31-jährige Radfahrer. Er zog sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu und ...

