Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Beifahrer bei Unfall verletzt

Hillerse (ots)

In Hillerse kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit zwei beteiligten Pkw, wobei ein Mitfahrer leicht verletzt wurde. Den Ermittlungen der Polizei Meinersen zufolge wollte ein 18-Jähriger mit seinem Volkswagen Polo gegen 15:15 Uhr aus dem Triftweg nach rechts auf die Dalldorfer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von links nahenden Volkswagen Scirocco. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich drehte sich der Scirocco einmal um die eigene Achse. Der 19-jährige Beifahrer im Polo wurde leicht am Knie verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Volkswagen wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

