Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gewahrsam nach Ladendiebstahl

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn wurde am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Discounter an der Braunschweiger Straße gerufen. Dort war ein Kunde durch die Mitarbeiter eines Ladendiebstahls verdächtigt worden. Der Mann verhielt sich gegenüber den Mitarbeitern renitent und aggressiv. Die alarmierten Beamten trafen im Lager auf einen ihnen aus vergangenen Einsätzen bekannten 39-Jährigen. Dieser zeigte sich sehr aufgebracht und beleidigte in der Folge einen Marktmitarbeiter. Nach der Aufnahme des Sachverhalts und der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Ladendiebstahls und Beleidigung erhielt der 39-Jährige einen Platzverweis. Diesem kam er nach wiederholter Aufforderung nach. Wenig später konnten die Beamten jedoch beobachten, wie der 39-Jährige zur Örtlichkeit zurückkehrte. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, dabei beleidigte er auch die eingesetzten Beamten. Der Mann muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen. Er wurde am späten Abend aus dem Gewahrsam entlassen.

