Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Mittelstraße kam es am Sonntagmittag (ca. 11:40 Uhr) zum einem Alleinunfall. Ein 75-Jähriger aus Castrop-Rauxel war mit seinem Pedelec stadteinwärts unterwegs. Er verlor die Kontrolle und rutschte weg. Durch den Sturz wurde der Senior schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Pedelec wird auf 250 Euro geschätzt.

