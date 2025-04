POL-RE: Marl: Verdacht auf Alkohol am Steuer

Recklinghausen (ots) - Die Fahndung nach einem 17-Jährigen aus Recklinghausen hat sich erledigt. Der Jugendliche konnte wohlbehalten in Oldenburg angetroffen werden. Wir danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum, die veröffentlichen Fotos zu löschen. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Pia Weßing Telefon: 02361 55 1032 E-Mail: ...

mehr