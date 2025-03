Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Förderung für Ausbau von Gigabitnetzen in Rostock

Schwerin (ots)

Am Freitag überreicht Digitalisierungsminister Christian Pegel an Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger einen Bescheid für Fördermittel in Höhe von 6,8 Millionen Euro für den Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Hanse- und Universitätsstadt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 7. März 2025, 14 Uhr

Ort: Rathaus Rostock, Neuer Markt 1a, 18055 Rostock

Die Gesamtkosten des Ausbaus betragen rund 27 Millionen Euro. Bund und Land unterstützen den Infrastrukturausbau von Gigabitnetzen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Im Rahmen dieses Gigabitförderprojektes werden rund 3.000 Adressen ausgebaut, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen, wie zum Beispiel in den Ortsteilen Gehlsdorf, Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Brinkmannsdorf, Steintor Vorstadt, Lichtenhagen, Groß Klein und Klein Lichtenhagen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell