Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Gifhorn (ots)

Am Donnerstag der vergangenen Woche kam es auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Audi A1 in Richtung Norden und wollte gegen 16:10 Uhr nach rechts in den Sonnenweg abbiegen. Nachdem die Ampel grün zeigte, fuhr er los. Nachdem die beiden Autos vor ihm abgebogen waren, näherte sich von rechts ein E-Scooter. Der 54-Jährige bremste und ließ ihn passieren. Als er wieder anfuhr, kam jedoch ein weiterer E-Scooter von rechts. Erneut musste der Mann stark bremsen. Auch der Jugendliche auf dem E-Scooter musste bremsen und ausweichen, wobei es zum Sturz kam. Da die etwa 15- bis 17-jährige Person schnell wieder aufgestanden war, fuhr der 54-Jährige weiter. Den Unfall zeigte er kurze Zeit später bei der Polizei in Gifhorn an. Die Polizei sucht nun den Fahrer des E-Scooters als Geschädigten des Unfalls sowie andere Zeugen. Der Fahrer des E-Scooters soll etwa 165 bis 175 cm groß und schlank sein. Er hat blonde Haare und trug möglicherweise ein hellblaues Oberteil. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

