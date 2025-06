POL-GF: Körperverletzung am Rande des Schützenfestes

Gifhorn (ots) - In der Nacht zum heutigen Montag kam es im Steinweg zu einem Brand in einem Geschäftshaus, in dem sich ein Restaurantbetrieb befindet. Gegen 23:25 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine starke Brandausbreitung im Obergeschoss sowie im Dachstuhl des Gebäudes feststellbar. Die alarmierte Feuerwehr übernahm umgehend die ...

