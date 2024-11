Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rettungswagen kollidiert mit Pkw

Hamm-Mitte (ots)

Ein Rettungswagen ist am Sonntag, 17. November, auf dem Caldenhofer Weg mit einem VW kollidiert.

Beide Fahrzeuge waren in östliche Richtung unterwegs. Gegen 21.10 Uhr fuhr der 27 Jahre alte Hammer in dem Krankenwagen links an dem Volkswagen vorbei. Zeitgleich beabsichtigte dessen 32-jähriger Fahrer aus Hamm jedoch nach links auf den Schleppweg abzubiegen.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Mann in dem Pkw leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell