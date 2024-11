POL-HAM: E-Scooter Fahrende flüchten nach Verkehrsunfall mit Fußgängern

Hamm-Mitte (ots) - Ein weißer Ford Focus mit Hammer Kennzeichen verursachte nach Zeugenangaben am Freitag, 15. November um 17:15 Uhr einen Verkehrsunfall an der Einmündung Feidikstraße / Taubenstraße. Der Fahrzeugführer des Ford befuhr die Taubenstraße in Richtung Norden und bog nach rechts in die Feidikstraße ab. Hier kollidierte er mit einem Audi A5, der am ...

mehr