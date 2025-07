Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tiguanfahrerin prallt gegen Baum

K 104 (ots)

Am heutigen Dienstagmittag, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 104 zu einem Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meine zufolge fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Volkswagen Tiguan, aus Lagesbüttel kommend, auf der Kreisstraße 56. Im Verlauf ihrer Route bog sie auf die Kreisstraße 104 in Richtung Groß Schwülper ab. Etwa 100 Meter nach der Einmündung kam die Frau aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Front gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Durch den Unfall wurde der Volkswagen an der Front und an der vorderen rechten Seite erheblich beschädigt. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die 58-Jährige wurde zur Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße war bis 12:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

