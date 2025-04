Polizei Düren

POL-DN: 69-Jährige entgeht zwei Betrugsversuchen

Kreuzau (ots)

Falsche Bankmitarbeiter am Telefon und falsche Forderungen einer vermeintlichen Kanzlei: Eine Kreuzauerin wurde bereits mehrfach das Ziel von Betrügern.

Ein Brief, in dem eine Schadensersatzleistung von mehr als 40.000 Euro von einer angeblichen Kanzlei gefordert wurde. Bei diesem Schreiben witterte eine 69-Jährige Betrug und verständigte die Polizei. Die Frau, die in einem Pflegeheim lebt, wurde zudem vor einigen Wochen schon von Betrügern angerufen, die versuchten, sich als "Bankmitarbeiter" ihr Geld zu erschleichen.

Die Frau aus Kreuzau blieb immer kritisch und handelte völlig richtig. Schützen auch Sie sich vor Betrügern und beachten Sie folgende Hinweise:

- Beenden Sie verdächtige Anrufe sofort. - Rufen Sie im Zweifel selbstständig Ihre Bank oder die Polizei

unter der 110 an.

- Banken und die Polizei fordern niemals telefonisch zur Herausgabe von Bankkarten oder PINs auf. - Übergeben Sie niemals Wertsachen oder Bankkarten an Fremde. - Banken kontaktieren ihre Kunden niemals unaufgefordert per E-Mail, um sensible Daten wie Passwörter oder TANs abzufragen.

