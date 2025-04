POL-DN: Kleinkraftrad entwendet

Düren (ots) - Ein Geschäft für E-Zigaretten und Zubehör wurde in der Nacht von Mittwoch (02.04.2025) auf Donnerstag (03.04.2025) zum Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06:35 Uhr, schlugen Unbekannte die Glaseingangstür des Ladens in der Weierstraße ein. Der oder die Täter betraten die Verkaufsräumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Tabakutensilien. Danach flüchteten sie in ...

mehr