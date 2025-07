Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Montag (28.07.2025) betrog eine bislang unbekannte Frau eine 33-jährige Frau in Augsburg um einen niedrigen zweistelligen Betrag.

Gegen 12.30 Uhr bog die 33-Jährige mit ihrem Auto in eine Tiefgarageneinfahrt ein. Eine bislang unbekannte Frau lief zur selben Zeit in die Einfahrt und setzte sich vor das Auto der 33-Jährigen. Die Autofahrerin sprach die Unbekannte daraufhin an. Diese schilderte, dass sie von der Frau angefahren worden sei und nun die Hose kaputt wäre. Die 33-Jährige schenkte der Unbekannten Glauben und übergab ihr einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß, europäisches Aussehen, schlank, kurze Haare, graue Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

- Wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam und achten auf ausreichend Abstand. - Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen. - Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter. - Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen. - Seien Sie vorsichtig, wenn behauptet wird, dass Sie einen Unfall bzw. Schaden verursacht hätten. - Bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich nicht von einer "gespielten" Emotionalität des Gegenübers anstecken. - Bewerten Sie die Situation gründlich und objektiv und besprechen Sie sich dabei mit Mitfahrern. Achten Sie dabei auch auf mögliche Zeugen. - Lassen Sie Ihr Fahrzeug dabei nicht unbeaufsichtigt oder versperren Sie es. - Machen Sie Fotos von der Szene, den beteiligten Fahrzeugen (ggf. mit Kfz.-Kennzeichen) und angeblichen Schäden. - Notieren Sie Kontaktdaten von Zeugen, falls vorhanden. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sofort Geld zu zahlen und händigen Sie keine persönlichen Dokumente aus. - Rufen Sie in Notfällen oder auch im Zweifel den Polizeinotruf 110.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

