Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Lastwagenfahrer touchiert mehrere geparkte Fahrzeuge und prallt gegen Hauswand/36-Jähriger leicht verletzt

Groß-Bieberau (ots)

Am Freitagnachmittag (18.07.), gegen 14.10 Uhr, touchierte ein 36 Jahre alter Lastwagenfahrer in der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 38), von der Ortseinfahrt aus Brensbach kommend bis zur Jahnstraße, unter anderem mehrere dort parkende Fahrzeuge. Der 36-Jährige aus Rheinland-Pfalz prallte anschließend mit seinem Brummi in eine Hauswand, die hierbei erheblich beschädigt wurde. Der Lastwagenfahrer wurde von der Feuerwehr mit eher leichten Blessuren aus seinem Führerhaus befreit und kam in ein Krankenhaus. Über die Höhe des insgesamt bei dem Unfall entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein medizinischer Grund bei dem 36-Jährigen als Ursache für den Verkehrsunfall nicht auszuschließen.

Die Ortsdurchfahrt von Groß-Bieberau ist derzeit zwischen Wersauer Weg/Odenwaldring und Marktstraße vollgesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Sperrung wird noch geraume Zeit andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell