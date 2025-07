POL-DA: Darmstadt / BAB5 / BAB67: Polizei und Zoll führen Kontrollen auf der BAB 5 und 67 durch

Raunheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (17.07.) geriet in der Haßlocher Straße ein VW in das Visier von Autoaufbrechern. Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zu dem Fahrzeug und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend eine Sonnenbrille, Parfum und eine Schreckschusswaffe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

