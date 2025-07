Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Duo vorläufig fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwochabend (16.07.2025) beschädigten zwei junge Männer einen Zigarettenautomaten in der Fuggerstraße. Die Polizei nahm das Duo vorläufig fest.

Gegen 19.30 Uhr meldete ein Zeuge die beiden Männer, da sie in der Fuggerstraße gegen einen Zigarettenautomaten traten. Eine Polizeistreife fuhr umgehend an die Örtlichkeit und nahm einen 17-Jährigen in Empfang, den der Zeuge an der Flucht gehindert hatte. Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Beamten einen weiteren 17-jährigen Tatverdächtigen. Die Polizei trat noch in der Nacht an den 17-Jährigen heran und stellte auch Beweismittel sicher.

Das Treten gegen den Automaten hat in den meisten Fällen vor allem den Hintergrund, an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

