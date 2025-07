Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Kinowoche "Gefangen im Netz"/266 Schülerinnen und Schüler sensibilisiert

Kreis Groß-Gerau (ots)

Ende Juni und Anfang Juli fand im Rahmen der Präventionskampagne der Polizei Hessen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen "Brich Dein Schweigen-Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht", im Kreis Groß-Gerau eine Kinowoche statt. In der Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau sowie in der Mittelpunktschule in Trebur schauten sich insgesamt 266 Schülerinnen und Schüler bei vier Vorstellungen die Vorführung des von der Filmwelt Verleihagentur Berlin schulisch aufbereiteten Dokumentarfilms "Gefangen im Netz" an.

Der Film erzählt in fesselnden Bildern das Drama dreier jugendlich aussehender Schauspielerinnen, die sich beim Chatten im Netz mit fiktiven Profilen als 12-Jährige ausgeben und folgt ihnen vom ersten Kontakt bis zu den ersten Treffen mit Männern, von denen sie zuvor kontaktiert wurden.

An das einstündige filmische Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema Missbrauch an Jugendlichen im Netz wirft und Schülerinnen und Schüler sensibilisieren soll, schloss sich eine rege Fragerunde im Kinosaal an. Mit der Thematik tagtäglich befasste Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Vertreter der Hilfestellen und der Schulen standen den Schülerinnen und Schülern anschließend für Fragen wie "An wen kann ich mich wenden?", "Wann sollte ich zur Polizei gehen?" oder "Was ist bereits strafbar?" Rede und Antwort.

