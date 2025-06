Polizei Hagen

POL-HA: Mann beschädigt mehrere geparkte Autos in Wehringhausen - Zeuge alarmiert die Polizei

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (24.06.2025) beschädigte ein 32-jähriger Mann in Wehringhausen mehrere geparkte Fahrzeuge und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Gegen 00.25 Uhr rief ein 33-jähriger Hagener die Polizei zur Eugen-Richter-Straße. Er sagte den Beamten, dass er auf einen Mann aufmerksam geworden war, der auffällig nah an den geparkten Autos entlanggelaufen ist. Außerdem fiel ihm auf, dass der Mann einen Schlüsselbund hervorgeholt und die zum Gehweg ausgerichteten Seitenspiegel nach hinten geklappt hat. An mindestens zehn in der Eugen-Richter-Straße sowie der Bachstraße geparkten Fahrzeugen erkannten die Polizisten Lackbeschädigungen und umgeklappte Spiegel. Der 33-jährige Zeuge konnte den Beamten das Mehrfamilienhaus zeigen, in das der Täter hineingegangen war. Sie stellten den alkoholisierten 32-Jährigen zur Rede und leiteten Strafverfahren wegen der Sachbeschädigungen ein. An den beschädigten Autos hinterließen die Beamten entsprechende Benachrichtigungen. (sen)

