Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 54-Jähriger mit Stichverletzung im Stadtteil Jungfernkopf aufgefunden: Tatverdächtiger festgenommen, Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Jungfernkopf:

In der Nacht zum heutigen Freitag wurden Rettungskräfte und Polizei gegen 00:45 Uhr wegen eines schwer verletzten Mannes in die Straße "Kesselbreite" im Stadtteil Jungfernkopf gerufen. Die hinzugeeilten Streifen fanden einen 54-Jährigen aus Kassel mit einer schwerwiegenden Stichverletzung vor, der von Rettungskräften sowie einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Noch in derselben Nacht konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 60 Jahre alten Mann aus Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich der Tatverdächtige und das Opfer, die etwa gegen 00:30 Uhr in einem Waldstück am nahegelegenen Kiefernweg in Streit geraten sein sollen. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft Kassel, ob die Voraussetzungen der Untersuchungshaft im Hinblick auf den vorläufig Festgenommenen vorliegen.

Der genaue Tatablauf und die weiteren Hintergründe der Tat, die im Bereich eines bereits länger andauernden Streits zwischen beiden Personen liegen könnte, sind noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die wegen eines versuchten Tötungsdelikts durch das Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Zeugen, die am frühen Freitagmorgen ab etwa 00:10 Uhr im Bereich des Kiefernwegs bzw. im Bereich des Waldstücks "Am Wäldchen" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder mit der Tat im Zusammenhang stehende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

