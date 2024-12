POL-PDMT: Verkehrsunfall durch Hindernis auf der B 255

Ransbach-Baumbach (ots) - Am Samstag, 07.12.2024, kam es gegen 13:15 Uhr in der Gemarkung Ransbach-Baumbach zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Bayern mit ihrem Fahrzeug die L 307 von Mogendorf in Richtung Ransbach-Baumbach. In der Absicht in Richtung Autobahn zu wenden verließ sie die ...

