POL-PDMT: Höhr-Grenzhausen - PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen

Höhn (ots) - Am Sonntag, den 08.12.2024, gegen 04.00 Uhr kam es im Einkaufspark in 56462 Höhn zu einem Einbruch in verschiedene dort ansässige Gewerbebetriebe. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt über den Dachboden zu den einzelnen Gewerbebetrieben. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben sich unter der 02663/98050 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

