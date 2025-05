Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von leerstehendem Haus in Wolfhagen-Viesebeck: Ursache unklar; derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Wolfhagen-Viesebeck (Landkreis Kassel): In der Nacht zum Donnerstag kam es gegen 0:50 Uhr in Wolfhagen-Viesebeck zu einem Brand in einem derzeit leerstehenden und unbewohnten Haus. Dabei war das Gebäude erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Brandursache ist aktuell noch unklar, konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen den Ermittlern momentan jedoch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell