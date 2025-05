Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsaktion "Kinder im Blick": Polizei lädt zu Medienkontrollstelle ein

Kassel (ots)

Nordhessen / Kassel:

Seit 2018 gibt es die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben", die jährlich unter einem wechselnden Themenschwerpunkt von den Polizeien der Bundesländer und auch dem Polizeipräsidium Nordhessen durchgeführt wird. Die Aktion 2025 findet unter dem Motto "Kinder im Blick" statt. Kinder zählen aufgrund ihrer geringen Körpergröße, mangelnden Lebenserfahrung und eingeschränkten Wahrnehmung zu einer besonders gefährdeten Gruppe im Straßenverkehr. Doch nicht nur ihre eigene Entwicklung, sondern auch individuelles Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmenden tragen zu ihrem vulnerablen Status im Straßenverkehr bei. Durch erhöhte Achtsamkeit, angepasstes Fahrverhalten und die konsequente Einhaltung präventiver Schutz- und Sicherungseinrichtungen kann das Unfallrisiko für Kinder im Straßenverkehr minimiert werden. Der Aktionstag "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" soll dies am 3. Juni verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Bereits seit dem 20. Mai haben die nordhessischen Beamten zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen die schwächeren Verkehrsteilnehmer im Fokus standen. Die Kontrollmaßnahmen fanden insbesondere an stark frequentierten und unfallbelasteten Fuß- und Radwegen sowie im Bereich von Ampeln, Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen statt. Dabei informierte die Polizei nicht nur über die Gefahren von Ablenkung, falscher Fahrbahnbenutzung oder schlechter Sichtbarkeit, sondern ahndete auch konsequent Verstöße. Einladung zur Medienkontrollstelle Am kommenden Dienstag, den 03.06.2025, lädt das Polizeipräsidium Nordhessen Medienvertreterinnen und Medienvertreter zu einer Kontrollstelle an einer Schule in Kassel ein, um die Kontrollmaßnahmen in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr zu begleiten. Es wird um vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bis Montag, den 02.06.2025 um 16:00 Uhr unter Tel. 0561-910 1021 gebeten.

Unter #sichermobilleben informiert das Polizeipräsidium Nordhessen in den Sozialen Medien über den Aktionstag. Folgen Sie uns bei Instagram oder Facebook (@PolizeiNordhessen) sowie auf unserem WhatsApp-Channel unter https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb3oRfF0bIdg9wU6Ht2H.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell