Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trunkenheitsfahrt in Schauenburg dank Zeugin gestoppt: Festnahme nach Kauf von weiterem Alkohol

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte gestern Abend in Schauenburg die gefährliche Trunkenheitsfahrt eines 61-jährigen Mannes beendet werden, glücklicherweise bevor jemand zu Schaden kam. Seine Festnahme erfolgte, als er sich nach dem Kauf von weiterem Alkohol wieder ans Steuer setzte.

Gegen 21:20 Uhr hatte eine Autofahrerin die Polizei alarmiert, nachdem ihr in der Altenritter Straße in Baunatal ein VW wegen seiner äußerst unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der Fahrer hatte Mühe, die Spur zu halten, geriet immer wieder in den Gegenverkehr und fuhr mal viel zu langsam, mal deutlich schneller als erlaubt und betätigte mehrfach den Blinker auf gerader Strecke oder ohne abzubiegen. Die gefährliche Fahrt zog sich über Elgershausen bis zum Schauenburger Ortsteil Hoof und endete auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Dort konnte die Zeugin mit gebührendem Abstand beobachten, wie der VW-Fahrer in dem Markt Alkohol kaufte und sich anschließend wieder in sein Auto setzte. Eine zwischenzeitlich herbeigeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West konnte schließlich verhindern, dass der 61-Jährige wieder weiterfuhr. Für ihn ging die Fahrt stattdessen in einem Streifenwagen weiter, denn nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,7 Promille ergab, musste er die Beamten zwecks Blutentnahme auf das Revier nach Baunatal begleiten. Der Mann aus dem Landkreis Kassel muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell