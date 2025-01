Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Person mit Clownsmaske auf Spielplatz- Polizeikräfte sensibilisiert und vor Ort unterwegs

Schwelm (ots)

Am 07.01.2025 erschien gegen 18:00 Uhr eine augenscheinlich männliche Person auf einem Spielplatz in der Kaiserstraße in Schwelm. Vor dem Gesicht trug diese Person eine Clownsmaske und hielt ein Messer in der Hand. Auf dem Spielplatz befanden sich nur wenige Kinder, die auf die Person aufmerksam wurden. Diesen gab er Handzeichen und machte weiterhin eine Schneidbewegung an seinem Hals. Die Kinder suchten daraufhin umgehend die Wohnanschrift auf und informierten die Eltern. Zu einem direkten Kontakt war es aber nicht gekommen. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach der Person verlief negativ. Es erfolgte eine Sensibilisierung der Einsatzkräfte der Polizei und ein verstärkte Bestreifung. Aktuell liegen keine Hinweise vor, dass er sich hierbei um eine gezielte Bedrohung gehandelt hat. Trotzdem macht die Polizei nochmal ganz deutlich, dass so ein Verhalten strafrechtliche Konsequenzen hat und nicht nur als " lustiger Scherz" zu bewerten ist. Der Tatbestand einer Bedrohung ist dabei erfüllt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell