Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Falscher Polizist ruft an- Geschädigte stellt Wertsachen vor die Tür

Herdecke (ots)

Ein unbekannter Täter kontaktierte am 05.01.2025, gegen 11:00 Uhr, eine 85-jährige Herdeckerin telefonisch und gab sich als Polizeibeamter aus. Er berichtete der Herdeckerin von einem geplanten Einbruch in ihre Wohnung. Aus diesem Grund solle sie ihren gesamten Schmuck, ihr Bargeld und Bankarten in ein Gefäß legen und dieses vor die Haustür stellen. Die Geschädigte glaubte dem falschen Polizisten und legte die Wertsachen (Wert im niedrigen vierstelligen Bereich) wie abgesprochen vor die Haustür. Um 16:00 Uhr musste sie feststellen, dass die Wertsachen durch eine unbekannte Person abgeholt wurden.

Es stellte sich heraus, dass die Herdeckerin Opfer eines Betruges geworden war.

Wir warnen aus diesem Anlass nochmals: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen!

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell