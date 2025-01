Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfahndung- EC-Karte nach Diebstahl eingesetzt

Wetter (ots)

Eine EC-Karte(Debitkarte) wurde durch einen augenscheinlich männlichen Täter am 06.04.2024, gegen 13:25 Uhr, an einem Geldautomaten in der Osterfeldstraße in Wetter eingesetzt. Einer 65-jährigen Wittenerin wurde kurz zuvor die Geldbörse mit dieser EC-Karte gestohlen. Erst am nächsten Tag musste sie feststellen, dass von ihrem Konto ein niedriger vierstelliger Geldbetrag abgehoben wurde. Im Rahmen der Geldabhebung wurde der Täter von einer Überwachungskamera erfasst.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/155760

Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02333-9166-0 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell