Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Brandstiftung gesucht: Mercedes erleidet Totalschaden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Jahnstraße kam es am Montag (23.06.2025) in den frühen Morgenstunden zu einer Brandstiftung. Gegen 1.20 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass der Mercedes seines 49-jährigen Nachbarn brennt. Das Auto, das durch die Feuerwehr gelöscht wurde und einen Totalschaden erlitt, stand auf einer Parkfläche vor einem Wohngebäude. Neben dem Pkw befand sich ein weiterer Mercedes, der sich stellenweise durch die Hitze verformte. Darüber hinaus entstand an dem Wohngebäude Sachschaden an einer Außenlampe, einer Fensterbank und an Fensterrollläden, die zum Teil ebenfalls schmolzen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen näherte sich eine unbekannte männliche Person dem Auto und entzündete den Mercedes am Fahrzeugheck. Der Täter rannte anschließend die Jahnstraße hinunter, in Richtung Hohenlimburger Straße. Er trug ein helles T-Shirt, eine schwarze Hose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell