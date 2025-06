Polizei Hagen

POL-HA: 17-jähriger Ladendieb nach Flucht vor Polizei gestellt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Samstagnachmittag (21.06.2025) beging ein 17 Jahre alter Jugendlicher einen Diebstahl in einem Baumarkt an der Eckeseyer Straße und flüchtete. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung gelang es der Polizei, den jungen Dieb zu stellen.

Gegen 13.45 Uhr hielt sich der Jugendliche in dem Baumarkt auf und steckte mehrere hochwertige Badezimmer-Armaturen in seinen mitgeführten Rucksack und lief nach Ansprache einer Mitarbeiterin aus dem Laden. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und erschien umgehend vor Ort. Die Einsatzkräfte suchten die Umgebung nach dem Jugendlichen ab und stellten fest, dass dieser davonrannte, versuchte sich zu verstecken und änderte mehrfach seine Laufrichtung. Schließlich konnten die Beamten den 17-Jährigen in der Düppelstraße stellen. In seinem Rucksack fanden sie das Diebesgut und leiteten ein Verfahren gegen den Tatverdächtigen ein. (rst)

