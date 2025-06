Polizei Hagen

POL-HA: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf der Herdecker Straße kam es am Samstag (21.06.2025) zu einem Autounfall, bei dem sich drei Personen verletzten. Ein Mann und eine Frau mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen und behandelt werden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 53-Jähriger gegen 09:15 Uhr mit seinem VW in Richtung Herdecke. Plötzlich sei ein Ford aus unbekannter Ursache auf seine Fahrspur gewechselt. Der 53-Jährige habe noch versucht zu bremsen, den frontalen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können. Der Fahrer des Ford, ein 42-jähriger Hagener, und die 37-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers erlitten schwere Verletzungen. Der 53-jährige Autofahrer verletzte sich leicht. Die drei Unfallbeteiligten kamen jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die jeweils stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei geführt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell