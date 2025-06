Polizei Hagen

POL-HA: Erst Geschädigter nach Körperverletzung, anschließend Beschuldigter nach Widerstand und Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Kiosk am Hagener Hauptbahnhof gerufen. Ein Mann sei nach verbalen Streitigkeiten geschlagen worden. Die Polizei nahm die Strafanzeige zum Nachteil des 27-jährigen Geschädigten nach Körperverletzung auf. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung konnte der Geschädigte den Anweisungen der Polizei nicht mehr Folge leisten und sollte in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden. Hierbei sperrte er sich massiv und leistete Widerstand. Im Polizeigewahrsam wurden bei dem Mann Betäubungsmittel aufgefunden, die er am Körper versteckt hatte. Neben der Anzeige nach Körperverletzung zu seinem Nachteil, wurden noch zwei weitere Anzeigen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und wegen Widerstand gegen den Mann vorgelegt.AO

