Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Kiosk - die Polizei bittet um Hinweise zum Täter

Hagen-Haspe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beging am Donnerstagabend (19.06.2025) einen Raub in einem Kiosk an der Berliner Straße. Der maskierte Mann begab sich gegen 23.15 Uhr zum Verkaufstresen in dem Ladengeschäft und hielt dem dort befindlichen 63-jährigen Mitarbeiter eine augenscheinliche Schusswaffe entgegen. Es kam zum Handgemenge, wodurch der 63-Jährige leichte Verletzungen davontrug.

Dem Täter gelang es, eine niedrige vierstellige Summe aus der Kasse zu entwenden und sich anschließend aus dem Ladengeschäft in unbekannte Richtung zu entfernen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und trug eine schwarze Sturmhaube. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Räuber oder der Tatbeute machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen jederzeit unter der 02331 986 2066 entgegen. (rst)

