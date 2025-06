Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Sechs Linienbusse brennen auf einem Betriebshof in Schenefeld aus

Pinneberg (ots)

Sonntag, 08. Juni 2025, 15.24 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Osterbrooksweg +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, 2 Löschzüge)

Schenefeld - Bei einem Brand auf einem Betriebshof in Schenefeld sind insgesamt sechs Linienbusse vollständig ausgebrannt, ein weiterer Bus wurde beschädigt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern.

Am Nachmittag des Pfingstsonntags meldete das Personal eines in Schenefeld ansässigen Verkehrsunternehmens, dass mehrere Busse in Brand geraten seien. Aufgrund des Meldebildes und mehrerer gleichzeitig eingehender Notrufe alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn zunächst die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld und kurz darauf auch die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek zur Löschhilfe.

Einsatzleiter und Wehrführer Tomas Berens aus Schenefeld stellte vor Ort fest, dass bereits mehrere Busse in voller Ausdehnung brannten und sich das Feuer weiter auszubreiten drohte.

Die beiden Feuerwehren führten zur Brandbekämpfung einen Löschangriff von drei Seiten mit mehreren Strahlrohren sowie dem Wasserwerfer eines Löschfahrzeugs durch. Insgesamt waren sieben Busse betroffen: Sechs davon mit Dieselantrieb brannten vollständig aus. Ein siebter Bus mit Elektroantrieb konnte von den Einsatzkräften rechtzeitig gelöscht werden, bevor er vollständig ausbrannte. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt, jedoch griff das Feuer nicht auf die Akkus über.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde über das Modulare Warnsystem (MoWaS) eine Bevölkerungswarnung herausgegeben, mit der Aufforderung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Etwa eine halbe Stunde nach Einsatzbeginn war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten wurden eingeleitet. Um 17:15 Uhr konnte die Feuerwehr Halstenbek aus dem Einsatz entlassen werden. Die abschließenden Nachlösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr Schenefeld dauerten bis etwa 19:00 Uhr vor Ort an.

Während des Einsatzes wurde eine Einsatzkraft leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Ursache oder zur Schadenshöhe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Schenefeld: 30 mit 8 Fahrzeugen, Feuerwehr Halstenbek: 25 mit 7 Fahrzeugen, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: 5 mit 4 Fahrzeugen, Rettungsdienst, Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell