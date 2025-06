Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Gefahrguteinsatz in Bönningstedt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Pinneberg (ots)

Datum: Freitag, 06. Juni 2025, 00:55 Uhr +++ Einsatzort Bönningstedt, Ellerhorst +++ Einsatz: TH X (Technische Hilfe Standard mit Gefahrstoffen)

Bönningstedt - In der Nacht zu Freitag, den 6. Juni 2025, wurden die Feuerwehr Bönningstedt, die Feuerwehr Hasloh sowie der Löschzug-Gefahrgut des Kreises Pinneberg um 00:55 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in die Straße Ellerhorst alarmiert. Ein Anrufer meldete den Austritt zweier chemischer Stoffe in einem Lagerraum, die möglicherweise miteinander reagieren könnten. Aufgrund der unklaren Lage wurde der Kreuzungsbereich Kieler Straße / Ellerhorst durch die ersten Einsatzkräfte weiträumig abgesperrt und für den Verkehr voll gesperrt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. In einem Lager im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses war es zum Austritt eines Gefahrstoffs gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bönningstedt gingen unter schwerem Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude vor. Dabei konnte ein beschädigter 20-Liter-Kanister lokalisiert werden. Dieser wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend durch den Löschzug-Gefahrgut des Kreises Pinneberg in einem speziellen Fass gesichert.

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen wurde das Gebäude intensiv belüftet. Zusätzlich erfolgten Raumluftmessungen durch den Löschzug-Gefahrgut, um eine Freigabe des Objekts zu ermöglichen. Zwei anwesende Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, blieben jedoch unverletzt. Gegen 02:30 Uhr konnte die Einsatzstelle schließlich an die Polizei übergeben werden.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz gebunden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Gefahrstoffaustritts aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell