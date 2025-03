Polizei Bielefeld

POL-BI: Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe- Horn-Bad Meinberg- In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 26.03.2025, beschädigten Unbekannte in Horn-Bad Meinberg einen Briefkasten. Der Staatsschutz Bielefeld nahm die Ermittlungen auf.

Gegen 03:15 Uhr wurden die Bewohner eines Hauses an der Fromhausener Straße in Horn Bad Meinberg durch einen lauten Knall geweckt und trat vor das Haus. Sie stellten Beschädigungen an dem Briefkasten sowie an dem Glaseinsatz der Haustür fest. Ein Kleinwagen fuhr in Richtung Externsteinerstraße davon. Nach den ersten Erkenntnissen verursachte ein Feuerwerkskörper den Sachschaden. Eine Fahndung verlief negativ.

Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm der Staatsschutz der Polizei Bielefeld die weiteren Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0521-545-0 zu melden.

