Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Betrügerische Dachdecker unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Vermeintliche Handwerker betrogen am Dienstag, 25.03.2025, einen Bielefelder mit nicht erbrachten Dienstleistungen.

Drei Männer klingelten gegen 11:00 Uhr an einem Haus in der Bielsteinstraße und behaupteten gegenüber dem Bewohner, dass an dem Dach des Hauses dringend Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssten. Sie boten an, diese Arbeiten für knapp 5000 Euro durchzuführen. Das Opfer übergab den Männern eine Anzahlung und diese begaben sich auf das Dach. Nachdem sie einige Dachziegel hin und her geschoben hatten, verließen sie gegen 12:30 Uhr das Grundstück mit dem Hinweis, die restlichen Arbeiten am Folgetag durchführen zu wollen. Spätere Recherchen mit dem angegebenen Firmennamen verliefen negativ, so dass das Opfer bei der Polizei eine Anzeige erstattete.

