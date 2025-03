Polizei Bielefeld

POL-BI: Brandstiftung an Wohngebäude in Barntrup - Mordkommission "Breslauer" ermittelt

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld - Detmold - Barntrup - Nachdem am 25.12.2024 gegen 02:30 Uhr ein Schuppen und eine Doppelhaushälfte in Barntrup in der Straße Breslauer Ring brannten, erfolgte nun von privater Seite eine Auslobung in Höhe von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter, in der Nacht vom 24.12.2024 auf den 25.12.2024, gegen 02:00 Uhr, Zutritt zum Gelände des Wohngebäudes. Hier entzündeten sie einen, an das Wohnhaus angrenzenden, Schuppen. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das Hauptgebäude über und setzten den Dachstuhl in Brand. Die von dem Brand geweckten Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Schadenhergangs und zur Ermittlung von Tatverdächtigen führen, ist von privater Seite ein Betrag in Höhe von 10.000, - EUR im Wege einer Auslobung zur Verfügung gestellt worden. Die Auslobung erfolgt alleinig durch diese Privatperson. Bei mehreren, sachdienlichen Hinweisen, wird die Auslobung nach billigem Ermessen anteilig unter den Hinweisgebern verteilt. Die Bekanntmachung über die Auslobung erfolgt durch die Polizei. Eine Haftung durch die Polizei wird jedoch ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Bielefelder Mordkommission "Breslauer", unter der Leitung von Kriminalhauptkommissarin Julia Berg, bittet darum, dass Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich bei der Mordkommission melden.

Hinweise zu dem Brand nimmt die Mordkommission "Breslauer" des Polizeipräsidiums Bielefeld unter 0521 / 545-0 oder die Kreispolizeibehörde Lippe sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5939000

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell